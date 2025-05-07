Disney договорился о создании тематического парка и курорта в Абу-Даби

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The Walt Disney Company и компания Miral договорились о строительстве тематического парка и курорта Дисней на острове Яс. Об этом сообщается на сайте Disney Parks Blog.

Компания указала, что курорт будет находиться на побережье острова, который известен своим центром развлечений и отдыха, соединяющим туристические потоки с Ближнего Востока, Африки, Индии, Азии, Европы и других регионов.

По словам главы компании Роберта Айгера, он станет седьмым курортом Дисней в мире. В нем будут сочетаться современная архитектура и передовые технологии.

Ранее стало известно, что международный гольф-клуб президента США Дональда Трампа появится на территории нового курорта Simaisma на севере Катара. Это будет первый проект его бренда в стране.

Планируется, что там появятся тематический парк развлечений площадью 650 квадратных километров (The Land of Legends), гостиничные зоны и пристань для яхт.

