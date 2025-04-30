Гольф-клуб Трампа с люксовыми виллами появится на севере Катара

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Международный гольф-клуб президента США Дональда Трампа появится на территории нового курорта Simaisma на севере Катара. Это будет первый проект его бренда в стране. Об этом сообщает РИА Новости с церемонии подписания соглашения между компаниями-застройщиками клуба Qatari Diar и Dar Global.

Объявление о планах Трампа было сделано в преддверии первого визита президента США в Катар. Там также присутствовал его сын, вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп.

По информации СМИ, глава Белого дома посетит Доху в мае в рамках первого зарубежного турне по странам Персидского залива после избрания на второй срок.

"Проект Трампа с гольф-клубом займет площадь около 790 тысяч квадратных метров в пределах более обширной застройки курорта Simaisma площадью 8 миллионов квадратных метров", – рассказали в Qatari Diar.

Проект президента США станет частью более крупного турпроекта Simaisma, который преобразит восточное побережье Катара. Планируется, что там появятся тематический парк развлечений площадью 650 квадратных километров (The Land of Legends), гостиничные зоны и пристань для яхт.

Как сообщается, это будет первый проект с брендом Трампа в Катаре, который расширяет присутствие в арабских странах Персидского залива, объявив ранее о строительстве небоскребов под его именем в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Уточняется, что в строительство гольф-клуба и вилл инвесторы собираются вложить порядка 3 миллиардов долларов.

Ранее Трамп сообщал, что сыграл партию в гольф с президентом Финляндии Александром Стуббом. Глава Белого дома рассказал, что они выиграли мужской турнир по гольфу среди членов-гостей в гольф-клубе Trump International в округе Палм-Бич. Он также отметил, что во время игры лидеры двух стран обсудили укрепление партнерства между США и Финляндией.