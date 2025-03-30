Трамп сыграл в гольф с президентом Финляндии Стуббом

Фото: truthsocial.com/Donald J. Trump

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что сыграл партию в гольф с президентом Финляндии Александром Стуббом. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Он очень хороший игрок, и мы выиграли мужской турнир по гольфу среди членов-гостей в гольф-клубе Trump International в округе Палм-Бич", – добавил глава Белого дома.

Он также рассказал, что во время игры лидеры двух стран обсудили укрепление партнерства между США и Финляндией, в том числе покупку и разработку ледоколов для Штатов.

Ранее Трамп заявил, что страны Евросоюза обчистили США и оказались для государства хуже врагов. Республиканец обвинил несколько стран ЕС, которые на протяжении 45 лет "обдирали" США в момент слабости и мягкости Вашингтона.

Одновременно с этим американский лидер признался в своей любви к британскому королю Карлу III после появления в прессе статьи о том, что монарх может предложить США стать ассоциированным членом Содружества наций.