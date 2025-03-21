Трамп признался в любви к Карлу III

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Американский лидер Дональд Трамп признался в своей любви к британскому королю Карлу III после появления в прессе статьи о том, что монарх может предложить США стать ассоциированным членом Содружества наций.

Журналисты утверждают, что Карл III может сделать "тайное предложение" во время возможного визита Трампа в Великобританию для помощи в снижении напряженности в отношениях между США и Канадой.

Источники газеты Daily Mail считают, что это станет символом тесных отношений двух стран и позволит Трампу, который "любит Великобританию и с большим уважением относится к королевской семье", увидеть преимущества такого шага.

"Я люблю короля Карла. Как по мне, звучит неплохо!" – написал республиканец в соцсети Truth Social, прикрепив соответствующую статью.

Ранее Трамп выразил свое восхищение супругой британского премьер-министра Кира Стармера Викторией. Таким образом глава Белого дома ответил на вопрос журналистов, стоит ли Стармеру выбирать более тесные отношения либо с США, либо с Евросоюзом. Трамп уточнил, что с Викторией он встречался дважды и назвал ее красивой, замечательной женщиной.