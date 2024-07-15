The Mirror: Карл III написал письмо Трампу после покушения

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Король Великобритании Карл III написал письмо бывшему президенту США Дональду Трампу после покушения на его жизнь, сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал The Mirror.

Кандидат на пост главы США получил документ через британское посольство в Вашингтоне. По данным СМИ, письмо было написано в частном порядке. В связи с этим Букингемский дворец не разглашает его содержание.

Источники утверждают, что изложенные в письме чувства монарха совпадают с теми, которые до этого в другом послании Трампу озвучил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он выразил сожаление по поводу инцидента и пожелал политику скорейшего выздоровления.

Покушение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

Спустя некоторое время Трамп положительно высказался о звонке президента США Джо Байдена, который поговорил с ним после покушения. Политик назвал нынешнего лидера государства "прекрасным" и подчеркнул, что их соперничество может быть более цивилизованным.