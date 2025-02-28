Трамп заявил, что оказался впечатлен женой Стармера

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Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что впечатлен его женой Викторией. Об этом сообщает Sky News.

Таким образом глава Белого дома ответил на вопрос журналистов, стоит ли Стармеру выбирать более тесные отношения либо с США, либо с Евросоюзом.

"Мы встречались пару раз, и я очень впечатлен им (Стармером. – Прим. ред.). Должен сказать, я очень впечатлен его женой. Она красивая, замечательная женщина", – ответил Трамп.

По информации СМИ, Виктория Стармер не сопровождала своего супруга в поездке в Вашингтон.

В рамках переговоров в Белом доме Стармер и Трамп обсудили конфликт на Украине и пути к его урегулированию. Британский премьер назвал потенциальное соглашение по урегулированию конфликта историческим, поблагодарив Трампа за появившуюся возможность заключения мирной сделки.

Одновременно с этим Стармер заявил, что британские власти в этом году предоставят Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше. Политик заявил о готовности Лондона разместить силы на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.