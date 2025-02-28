Стармер не смог ответить на вопрос Трампа, сможет ли Британия "справиться с РФ"

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Британский премьер-министр Кир Стармер не смог ответить на вопрос американского президента Дональда Трампа о том, способен ли Лондон "справиться с Россией", передает ТАСС.

Во время пресс-конференции в Белом доме Стармер и Трамп рассказывали о давнем характере союзнических отношений между Великобританией и США, в том числе в сфере безопасности. В рамках выступления Стармер подчеркнул, что Вашингтон всегда может рассчитывать на помощь Лондона.

После этого Трамп в шутку поинтересовался у британского коллеги, сможет ли Соединенное Королевство "справиться с Россией самостоятельно". В ответ Стармер лишь улыбнулся под смех журналистов.

Во время встречи с президентом США премьер Великобритании заявил, что будущее соглашение по урегулированию на Украине станет историческим, добавив, что его никто не должен нарушать. Он также пообещал, что британские власти в этом году предоставят Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше.

Кроме того, Стармер выразил мнение, что страны Европы должны принимать полноценное участие в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, Лондон готов взять на себя лидирующую роль в этом процессе.