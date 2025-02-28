Стармер заявил, что Британия предоставит Киеву намного больше военной помощи

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что британские власти в этом году предоставят Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше.

"Только на этой неделе я рассказал, как мы берем на свои плечи большую часть бремени в области безопасности", – цитирует Стармера РИА Новости.

Политик заявил о готовности Лондона разместить силы на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования. Он также выразил согласие с Трампом в том, что Европа должна взять на себя большую роль в вопросе поддержки Украины.

Кроме того, Стармер сообщил, что представители 18 стран прибудут на саммит по Украине, который запланирован на 2 марта в Великобритании.

Ранее Стармер заявил, что потенциальное соглашение по урегулированию на Украине станет историческим, добавив, что его никто не должен нарушать. Он поблагодарил Трампа за появившуюся возможность заключения мирного соглашения.

В свою очередь, Трамп заявил, что США не будут предлагать Украине "большие гарантии безопасности", этим должна заниматься Европа. Он добавил, что основная цель США на Украине – положить конец кровопролитию, а второй заявлено возмещение затраченных средств.