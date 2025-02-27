Стармер назвал историческим будущее соглашение по Украине

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Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное соглашение по урегулированию на Украине станет историческим, добавив, что его никто не должен нарушать. Об этом он сообщил на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Стармер также поблагодарил Трампа за появившуюся возможность заключения мирного соглашения.

"Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным", – цитирует премьера Великобритании РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что США не будут предлагать Украине "большие гарантии безопасности", этим должна заниматься Европа. Он добавил, что основная цель США на Украине – положить конец кровопролитию, а второй заявлено возмещение затраченных средств.

Президент США также подчеркнул, что Владимиру Путину придется пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине. В частности, в ходе переговоров США попытаются поставить вопрос о возвращении Украине части утраченных территорий.

Соединенные Штаты планируют проверить искренность намерений России по достижению мирного урегулирования на Украине, отметил глава американского Госдепа Марко Рубио. Кроме того, Вашингтон планирует отправить команды дипломатов для встречи с российскими коллегами и обсуждения деталей урегулирования.