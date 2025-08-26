Форма поиска по сайту

26 августа, 23:00

Общество

Москвичей пригласили поучаствовать в акции "Дети вместо цветов"

Акцию "Дети вместо цветов" запустили в преддверии нового учебного года. Уже 11 лет подряд она помогает семьям с тяжелобольными детьми.

Ученики дарят преподавателю только один букет от класса, а сэкономленные деньги направляют на благотворительность. Собранные средства идут на приобретение аппаратов ИВЛ, специализированных колясок, а также на психологическую и юридическую помощь.

Благодаря акции, организованной фондами "Дом с маяком" и "Вера", помощь получили более 10 тысяч семей по всей России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоЕлизавета ДвирникЕкатерина Ефимцева

