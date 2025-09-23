Форма поиска по сайту

23 сентября, 18:15

Транспорт

Новости Москвы: инспекторы выявили 7 тыс нарушителей среди водителей такси и каршеринга

Столичные инспекторы провели двухдневный рейд по проверке водителей такси и каршеринга в Москве. В общей сложности было зафиксировано около 7 тысяч нарушений. Большинство нарушителей – таксисты, их оказалось почти 6 тысяч.

С момента запуска Московских центральных диаметров пассажиры совершили на них 1,5 миллиарда поездок. Первый диаметр был запущен почти шесть лет назад. МЦД помогает москвичам быстро и комфортно строить маршруты, а город продолжает развивать сеть диаметров и рельсовый каркас столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

