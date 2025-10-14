Июль назван самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году

Фото: depositphotos/d.travnikov

Июль будет самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году. Немного хуже окажутся апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин в беседе с ТАСС.

"Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Чуть лучше – май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой", – отметил специалист.

Эксперт пояснил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодным будет отдых. Это связано с тем, что отпускные выплачиваются, исходя из средней зарплаты.

Для определения выгодности отпуска необходимо сравнить ежедневный доход в текущем месяце со средней дневной зарплатой. Если стоимость одного рабочего дня превышает среднедневной заработок, выгоднее работать, а если показатели одинаковы или среднедневной заработок выше, лучше уйти в отпуск.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. В соответствии с документом новогодние праздники продлятся 12 дней.

В следующем году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, их перенесли на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря. Таким образом, зимой россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.