15 октября, 11:15Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о развитии санитарной авиации в столице
Экстренная медпомощь в Москве расширила возможности благодаря развитию санитарной авиации. О том, как столичные медики спасают тяжелых пациентов, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Сегодня при девяти столичных больницах есть специальные площадки для посадки и взлета санитарных вертолетов. Еще одна есть на МКАД и 21 посадочное место в Троицком и Новомосковском округах. Только с начала года на вертолетах санавиации эвакуировали около 200 пациентов.