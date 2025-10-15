Сергей Собянин рассказал о развитии санитарной авиации в столице

Экстренная медпомощь в Москве расширила возможности благодаря развитию санитарной авиации. О том, как столичные медики спасают тяжелых пациентов, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Сегодня при девяти столичных больницах есть специальные площадки для посадки и взлета санитарных вертолетов. Еще одна есть на МКАД и 21 посадочное место в Троицком и Новомосковском округах. Только с начала года на вертолетах санавиации эвакуировали около 200 пациентов.