Около 150 горожан начали переселение в новые квартиры по реновации на Тайнинской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 150 горожан, живших в пятиэтажке на Осташковской улице в Лосиноостровском районе, приступили к переселению в новостройку на Тайнинской улице в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего в этом году примерно 520 человек из трех старых домов данного района начали осматривать новые квартиры.

"Помимо новостройки на улице Тайнинской, город передал для участников программы реновации жилой комплекс на улице Изумрудной. Всего в этом районе по программе реновации планируют переселить около 12,2 тысячи москвичей из 68 старых домов", – отметил заммэра.

Участники программы получают современное жилье с продуманной планировкой и полным ремонтом. Новые квартиры просторнее прежних благодаря увеличенным кухням, коридорам и санузлам.

Предложения равнозначного жилья в новом доме жители с Осташковской улицы получили в конце августа, а выбирать квартиры они начали в середине сентября сразу после открытия центра информирования на первом этаже соседнего комплекса, напомнила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Его сотрудники предоставляют помощь с оформлением документов и отвечают на вопросы о переселении.

"Выбрать удобную дату и время осмотра москвичи могут онлайн при помощи суперсервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru или по телефону, указанному в уведомлении о начале переселения", – добавила руководительница ведомства.

Пятиэтажный дом на Осташковской улице расположен около новостройки, в связи с чем переезд не изменит привычный образ жизни участников программы. Они смогут пользоваться прежними образовательными и медицинскими учреждениями, магазинами, кафе и спортивными клубами.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новостройка на Тайнинской улице включает 84 квартиры, общая площадь которых составляет почти пять тысяч квадратных метров. Сам ЖК построен с учетом требований безбарьерной среды: в подъездах широкие коридоры, а вестибюль и лифтовый холл находятся на одном уровне без ступенек.

Во дворе сделали удобные пешеходные дорожки для маломобильных жителей. На первом этаже здания расположены нежилые помещения, где в будущем будут находиться объекты социально-бытового назначения. Чтобы сделать переселение участников программы более комфортным, город предоставляет бесплатные услуги грузчиков и транспорта. Заказать "Помощь в переезде" можно через портал mos.ru или в центре информирования по переселению.

В свою очередь, для подготовки к переезду можно воспользоваться суперсервисом "Переезд по программе реновации", добавили в департаменте информационных технологий.

Здесь можно узнать о процессе переселения, ознакомиться с перечнем необходимых документов для заключения договора и найти ссылки на полезные услуги. При настройке параметров переезда в суперсервисе появится инструкция, адаптированная под конкретную жизненную ситуацию.

Ранее стало известно, что в Северном административном округе началось строительство 6 жилых комплексов по программе реновации. Всего в этих домах планируется создать свыше 1,3 тысячи квартир, площадь которых превысит 80 тысяч квадратных метров. При этом 17 квартир в данных жилых комплексах адаптируют под маломобильных граждан.