Москвичи пожаловались на вандала, разбивающего стекла автомобилей

Жители ЖК "Рассказово" в Новой Москве сообщили о неизвестном, который разбивает стекла и повреждает крыши припаркованных машин. Почти 10 человек обратились в полицию, ущерб оценивается в десятки тысяч рублей.

По словам пострадавших, неизвестный бросает тяжелые предметы из окон или с крыши. Ранее в этом же ЖК был случай, когда автомобили обливали кефиром. Жители предположили, что причиной атак стала неправильная парковка. Найти виновного пока не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.