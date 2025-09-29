В России предложили сократить продолжительность рабочего дня для беременных до 6 часов с сохранением зарплаты. Обращение депутаты Госдумы уже направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению парламентариев, такая мера позволит и женщинам, и их будущим детям быть более здоровыми. При этом она не станет большой нагрузкой для экономики.

Депутаты также внесли в Госдуму законопроект, который позволит уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.