Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 22:45

Политика

В России предложили сократить продолжительность рабочего дня для беременных

В России предложили сократить продолжительность рабочего дня для беременных

"Новости дня": в Госдуму внесут законопроект о бесплатном горячем питании для школьников

Новости мира: 12 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Буалой"

Минобороны сообщило о продвижении ВС РФ в Кировске

Многие избиратели не успели проголосовать в посольстве Молдавии в Москве

Новости мира: рейтинг премьера Стармера оказался самым низким в истории Британии

Новости мира: в Молдавии подвели предварительные итоги парламентских выборов

Новое видео ссоры Трампа и его супруги вызвало интерес в СМИ

Российские войска нанесли массированные удары по предприятиям и инфраструктуре Украины

В ГД предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов

В России предложили сократить продолжительность рабочего дня для беременных до 6 часов с сохранением зарплаты. Обращение депутаты Госдумы уже направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению парламентариев, такая мера позволит и женщинам, и их будущим детям быть более здоровыми. При этом она не станет большой нагрузкой для экономики.

Депутаты также внесли в Госдуму законопроект, который позволит уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика