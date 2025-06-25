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25 июня, 07:45

Политика

В Госдуме начали разрабатывать список разрешенных имен для детей

В Госдуме начали разрабатывать список разрешенных имен для детей

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В России могут запретить давать детям нестандартные имена – соответствующий список разрешенных уже разрабатывают в Госдуме. Идея законопроекта возникла после случая, когда новорожденной девочке дали мужское имя Кирилл: родители ожидали мальчика, заранее выбрали имя, но менять его не стали.

Изначально документ должен был запретить смешивать мужские и женские имена, однако теперь его решили дополнить так называемым "стоп-листом", в который попадут самые экзотические варианты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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