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10 июня, 12:15

Экономика

Эксперт рассказал, как нефтяные войны Саудовской Аравии и США отразятся на России

Эксперт рассказал, как нефтяные войны Саудовской Аравии и США отразятся на России

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Экономический обозреватель Евгений Цыганков рассказал, как войны Саудовской Аравии с США за долю нефтяного рынка отразятся на России.

В Саудовской Аравии приняли решение повысить объемы добычи нефти странами организации ОПЕК+. Из-за этого повысилась ее стоимость. По словам эксперта, благодаря этому у России появляется возможность компенсировать дефицит энергодобычи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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