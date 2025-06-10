Эксперт рассказал, как нефтяные войны Саудовской Аравии и США отразятся на России

Экономический обозреватель Евгений Цыганков рассказал, как войны Саудовской Аравии с США за долю нефтяного рынка отразятся на России.

В Саудовской Аравии приняли решение повысить объемы добычи нефти странами организации ОПЕК+. Из-за этого повысилась ее стоимость. По словам эксперта, благодаря этому у России появляется возможность компенсировать дефицит энергодобычи.

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