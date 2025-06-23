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23 июня, 18:15

Политика

Дональд Трамп может отключить Европу от интернета

Дональд Трамп может отключить Европу от интернета

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Президент США Дональд Трамп может ограничить доступ Европы к интернету – об этом сообщает издание Politico со ссылкой на экспертов. По их мнению, европейские страны почти полностью зависят от американских поставщиков облачных услуг.

Крупнейшие облачные платформы Amazon, Microsoft и Google контролируют большую часть европейского рынка. Эксперты подчеркивают: Европа не располагает собственной развитой IT-инфраструктурой, а китайским сервисам, таким как Alibaba, доверия мало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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