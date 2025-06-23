Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным

Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Диалог проходит в Кремле на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Президент России отметил, что "спровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и оправданий". Также глава государства отметил, что РФ предпринимает усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу.

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