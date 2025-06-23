23 июня, 13:15Политика
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным
Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Диалог проходит в Кремле на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Президент России отметил, что "спровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и оправданий". Также глава государства отметил, что РФ предпринимает усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.