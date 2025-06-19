Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника, выравнивая фронт от Андреевки до Юнаковки. Минобороны сообщило об освобождении Новониколаевки в Сумской области и Долгенького в Харьковской области, что укрепляет зону безопасности у приграничья.

В районе Часова Яра бойцы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения провели успешный штурм, используя артиллерию и FPV-дроны, заставив противника отступить. С начала спецоперации ликвидированы десятки тысяч беспилотников, артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, танков и бронемашин.

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