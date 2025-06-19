Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 11:30

Политика

Российские войска выровняли фронт от Андреевки до Юнаковки

Российские войска выровняли фронт от Андреевки до Юнаковки

Посылки россиян застряли за рубежом из-за ирано-израильского конфликта

Иран выпустил по Израилю около 20 ракет

Путин прокомментировал конфликт Ирана и Израиля

В Белом доме началось совещание по конфликту Израиля и Ирана

Госдума приняла в двух чтениях поправку в закон "Об ипотеке"

Новости мира: акция в поддержку осужденной главы Аргентины Киршнер прошла в Буэнос-Айресе

ВС РФ освободили населенные пункты Новониколаевка и Долгенькое

Путин заявил, что Россия хочет как можно быстрее завершить конфликт с Украиной

Эксперты объяснили заявления Трампа о конфликте Ирана и Израиля

Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника, выравнивая фронт от Андреевки до Юнаковки. Минобороны сообщило об освобождении Новониколаевки в Сумской области и Долгенького в Харьковской области, что укрепляет зону безопасности у приграничья.

В районе Часова Яра бойцы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения провели успешный штурм, используя артиллерию и FPV-дроны, заставив противника отступить. С начала спецоперации ликвидированы десятки тысяч беспилотников, артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, танков и бронемашин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика