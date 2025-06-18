В зоне проведения специальной военной операции российские войска продолжают наносить удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артиллеристы группировки "Центр" поразили цели на красноармейском направлении, а расчет РСЗО "Ураган" уничтожил командный пункт противника на дистанции свыше 30 километров.

На южно-донецком направлении войска группировки "Восток" выбили украинские силы из укрепленных лесополос. Также российская артиллерия нанесла удары по скоплениям противника в Сумской и Харьковской областях, а также в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), включая Часов Яр, Константиновку и Покровск.

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