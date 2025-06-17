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17 июня, 11:30

Политика

Беспилотник "Молния-2" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ

Беспилотник "Молния-2" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ

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Расчет ударного беспилотника "Молния-2" ликвидировал укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Несмотря на радиоподавление, военные группировки "Центр" успешно выполнили задачу. Это позволило занять более выгодные тактические позиции в районе Красноармейска ДНР.

Параллельно российские войска продолжают продвижение в сторону Днепропетровской области, формируя буферную зону. Тем временем РСЗО "Ураган" группировки "Восток" нанес удар по объектам ВСУ в районе Воскресенки. Разрушены фортификации и склады, нарушены логистические цепочки противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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