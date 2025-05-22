Эксперт Перескокова посоветовала изучить отзывы перед выбором риелтора

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Перед выбором риелтора стоит изучить отзывы о специалисте на сайте агентства или на агрегаторах. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на эксперта по недвижимости Наталью Перескокову.

"Конечно, есть и недобросовестные риелторы, есть не риелторы, а просто откровенные мошенники. Поэтому прежде чем обращаться и выбирать себе специалиста, нужно почитать о нем. Сейчас, благо, очень много информации, и я бы не стала обращаться к риелтору, у которого, например, в соцсетях нет аватарки или какие-нибудь кошечки-цветочки", – уверена эксперт.

Если специалист не ведет соцсети и про него нет никакой информации, то к такому риелтору вообще не стоит обращаться, считает Перескокова. Если человек, вдобавок к этому, еще и предлагает очень заниженную стоимость на свои услуги, то это должно еще больше вызвать подозрения.

"Услуга риелтора не может стоить менее 3% от суммы продажи квартиры. И если меньше – это уже звоночек, чтобы подумать", – добавила специалист.

Также стоит внимательнее изучать объявления о продаже квартиры или предложения аренды. Низкая цена говорит о том, что что-то не так. Поэтому стоит или проверить, в чем подвох, или просто "пройти мимо", заключила Перескокова.

Ранее риелторы рассказывали, что летний сезон является самым лучшим для покупки жилья. Дело в том, что за это время можно отремонтировать квартиру до осени. При этом изменения стоимости недвижимости на вторичном рынке не зафиксированы, утверждали специалисты.

