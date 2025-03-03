Депутат Разворотнева: передача данных о квартиросъемщиках может обеспечить безопасность

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Передача данных о квартиросъемщиках в МВД России поможет обеспечить безопасность в многоквартирных домах. Об этом в эфире радио КП заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Парламентарий отметила, что во многих городах России, в Москве в первую очередь, около 50% квартир сдается, и там не проживают собственники. Когда возникают какие-либо проблемы, то найти контакты хозяина квартиры и связаться с ним невозможно. Кроме того, собственники сами часто на связь не выходят, уточнила Разворотнева.

"А с другой стороны, мы живем в непростое время, время террористических угроз и отсутствие сведений о людях, которые живут рядом с нами, оно может и на безопасность влиять", – подчеркнула она.

По словам депутата, если Минстрой согласится с предложением делиться информацией о сдаче жилья в наем и самих нанимателях с МВД и управляющими компаниями, то дальше можно будет прорабатывать детали. Например, передавать такие сведения через "Госуслуги".

Она уточнила, что эта информация может совмещаться с базами данных, например мигрантов, которые незаконно прибывают в РФ или находятся в списке разыскиваемых или подозреваемых в преступлениях.

"Но штрафы сразу вводить нельзя <...> Будет, конечно, масса недобросовестных собственников, но пока даже такой обязанности нет, не сообщает никто", – добавила Разворотнева.

Предложение обязать владельцев квартир передавать данные о сдаче жилья и нанимателях в МВД и УК направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину. Проживание в доме неустановленных личностей может угрожать безопасности всех жильцов, сказала Разворотнева. В качестве примера она привела инцидент со взрывом в столичном ЖК "Алые паруса", где, по одной из версий, преступление совершили злоумышленники, снимавшие квартиру в этом же здании.