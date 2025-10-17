"Новости дня": этнографическая олимпиада пройдет в центрах "Московского долголетия"

Москвичи старшего поколения проверят свои знания о народах России, их культуре и традициях. Этнографическая олимпиада пройдет во флагманских центрах "Московского долголетия". В ней примут участие более 500 человек.

В каждом округе определят тройку лучших. Они получат возможность побороться в финале, который состоится 14 ноября. От каждой команды выберут по три победителя, они будут награждены дипломами.

Подробнее – в программе "Новости дня".