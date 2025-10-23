Форма поиска по сайту

23 октября, 07:45

Культура

Выставка "В гостях у графа Шереметева" открыта в музее-усадьбе "Останкино"

Музей-усадьба "Останкино" приглашает посетителей на выставку "В гостях у графа Шереметева". Там покажут, как проходил настоящий парадный прием с праздничным фейерверком.

Для тех, кто любит добрые сказки со счастливым финалом, в столичных кинотеатрах стартует прокат фильма "Горыныч". Также для детей пройдет мастер-класс "Техническое моделирование" в Российской государственной библиотеке для молодежи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

