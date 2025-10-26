26 октября, 22:15Культура
Продажа билетов на спектакль "Щелкунчик" в Большом театре стартует в ноябре
Продажа билетов на новогодние спектакли балета "Щелкунчик" в Большом театре стартует в ноябре. Часть билетов театр традиционно реализует через аукцион, а остальные – через онлайн-очередь на официальном сайте.
Билеты на "Щелкунчика" также доступны в других театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты посоветовали приобретать билеты только через официальные каналы, так как есть риск попасться на мошенников.
