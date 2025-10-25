Гиды кинопарка "Москино" прошли почти три тысячи километров на экскурсиях

Гиды на экскурсиях в кинопарке "Москино" прошли почти три тысячи километров. Каждый маршрут составляет в среднем два километра и проходит по ключевым площадкам, на которых снимаются сериалы и фильмы.

Например, одна из ведущих провела свыше 130 прогулок и прошла более 258 километров – это сравнимо с расстоянием от Москвы до Ярославля. Всего с прошлого февраля было проведено около 1 400 экскурсий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

