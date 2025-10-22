Форма поиска по сайту

22 октября, 06:35

Культура

"Моя Москва": Эдуард Радзюкевич. Часть 2

Актер Эдуард Радзюкевич родился в Петрозаводске. До пяти лет он жил в Санкт-Петербурге, а потом переехал в московский район Коптево. Здесь под опекой бабушки и дедушки он учился играть на баяне, катался на коньках, пробегал километры на стадионе.

Во время прогулки по местам своего детства актер вспомнит, какая трагедия привела его семью в столицу, покажет дом, где прошла его юность, расскажет о неудачном первом свидании и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Программа: Моя Москва
культурагородвидео

