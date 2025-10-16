Форма поиска по сайту

16 октября, 06:35

Культура

"Моя Москва": Кирилл Гребенщиков. Часть 1

Сын двух артистов Кирилл Гребенщиков о сцене не мечтал и становиться актером не хотел. Его больше привлекали костюмы и декорации. По окончании школы он поступил на постановочный факультет, однако во время обучения понял, что его призвание – работать не за кулисами, а на сцене.

Во время прогулки по Басманному району актер расскажет о своем первом появлении в кино, вспомнит о том, как физика чуть не помешала сдать вступительные экзамены в театральный, и покажет значимые адреса своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

культурагородвидео

