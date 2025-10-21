Собянин поздравил Московский драматический театр имени А. С. Пушкина с юбилеем

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил Московский драматический театр имени А. С. Пушкина с 75-летием, опубликовав пост в канале мессенджера МАХ.

"Поздравляю весь коллектив с юбилеем! Желаю новых ярких постановок, интересных творческих задач и зрительского признания", – написал Собянин.

Мэр столицы отметил, что театр – потомок легендарного Камерного театра Таирова, основанного в 1914 году. Современное название он получил после реорганизации в 1950 году.

В разное время им руководили такие мастера, как Василий Ванин, Борис Бабочкин, Иосиф Туманов, Борис Равенских, Борис Толмазов, Алексей Говорухо, Борис Морозов, Юрий Ерёмин, Роман Козак, подчеркнул Собянин.

Он отметил, что на его сцену выходили Фаина Раневская, Владимир Высоцкий, Людмила Антонюк, Валерий Баринов, Вера Алентова и другие знаменитости. Сегодня в труппе 67 артистов, среди которых 2 народных и 12 заслуженных.

"На сцене театра можно было увидеть ярчайшие постановки: "Свадьба Кречинского", "Деревья умирают стоя", "Романьола", "Поднятая целина", "Разбойники", "Я – женщина", "Палата № 6", "Бесы", "Повести Белкина", "Академия смеха", "Косметика врага", – поделился мэр.

Он подчеркнул, что театр сохраняет традиции и развивает разнообразный репертуар – от классики до современных произведений, которые с успехом принимают на гастролях в России и за рубежом, а спектакли высоко оценивают на престижных международных фестивалях.

Ранее Собянин заявил, что Москва является главным культурным центром России. По его словам, в проекте бюджета на 2026–2028 годы предусмотрены значительные средства на развитие инфраструктуры театров, музеев, библиотек, культурных центров и благоустройство парков.