Сергей Собянин: Москва – главный культурный центр России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Москва является главным культурным центром России, сообщил Сергей Собянин в своем канале мессенджере Max.

"Событийный календарь города давно стал одним из самых насыщенных в мире. Учреждения культуры и парки привлекают огромное число посетителей и зрителей", – подчеркнул мэр.

По его словам, в проекте бюджета на 2026–2028 годы предусмотрены значительные средства на развитие инфраструктуры театров, музеев, библиотек, культурных центров и благоустройство парков. Одним из крупных проектов станет продолжение строительства Национального центра "Россия", который является постоянной площадкой для демонстрации достижений всех регионов страны.

На территории центра будут размещены выставки, концертный зал с трансформируемыми местами, медиацентр, молодежный креативный кластер, конгресс-центр и зоны для делового общения.

Вместе с тем в следующем году планируется благоустройство крупнейших парков Москвы, таких как Парк Горького, "Сокольники" и "Коломенское", добавил градоначальник.

Ранее Собянин объявил о завершении реставрации двухъярусной деревянной звонницы в усадьбе Кусково. Колокольня, возведенная в 1792 году архитекторами Алексеем Мироновым и Григорием Дикушиным, является объектом культурного наследия.

В ходе работ специалисты укрепили фундамент, восстановили облицовку и декоративные элементы, заменили обшивку, лестницу, окна и двери, позолотили шпиль и крест. Также привели в порядок прилегающую территорию.