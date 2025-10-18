Собянин заявил о завершении реставрации колокольни в усадьбе Кусково

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В усадьбе Кусково завершилась реставрация двухъярусной деревянной звонницы, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что колокольня в стиле классицизма является объектом культурного наследия федерального значения. Ее возвели в 1792 году по проекту архитекторов Алексея Миронова и Григория Дикушина.

В ходе реставрации специалисты укрепили фундамент и цоколь колокольни, восстановили белокаменную облицовку цоколя и декоративные решетки продухов, заменили и частично отремонтировали обшивку внешнего и внутреннего каркаса здания.

Более того, они восстановили лестницу, окна, двери, выстилку полов в нишах ризалитов и крыльца, отреставрировали и позолотили шпиль и крест, а также привели в порядок прилегающую территорию.

Комплексная реставрация усадьбы продолжается с 2017 года. За это время обновили регулярный парк, лесопарк, фасады Дворца, Голландского и Итальянского домиков, кузни, сушильни и каретного сарая, а также отремонтировали павильон "Грот", обелиск и колонну со статуей Минервы.

Вскоре завершатся работы в Швейцарском домике, который построили в XIX веке по проекту Николая Бенуа, добавил градоначальник.

Ранее на ВДНХ началась реставрация фасадов и кровли павильона № 62 "Охрана природы". Здание построили в 1954 году, оно является объектом культурного наследия федерального значения. В ходе работ павильону вернут исторический облик.