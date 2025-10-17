Обустройство многофункциональных спортплощадок нового формата началось в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты приступили к созданию 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Их основным преимуществом станет возможность полноценного использования круглый год и оперативного перехода с летнего функционала на зимний и наоборот. Первые такие объекты планируется открыть к предстоящему зимнему сезону", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Многофункциональные площадки появятся на месте старых спортзон и пустующих территорий. Летом при помощи специальных закладных, к которым крепятся стойки и ворота, из них будут делать место для игры в баскетбол, бадминтон или футбол. Зимой здесь можно будет кататься на коньках и играть в хоккей.

По периметру хоккейных коробок специалисты смонтируют профессиональный борт из монолитного поликарбоната с нецарапающимся покрытием. Возле каждой площадки будет сделан павильон с раздевалками, кафе, медицинским постом и гаражом для ледозаливочной техники.

Ранее Сергей Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Олимпия" на улице Фрязевской в столичном районе Новогиреево. В нем обустроены раздевалки с душевыми и санузлами, тренерские комнаты, медкабинет, гардероб и зона ожидания. Комплекс приспособлен для маломобильных граждан, а его прилегающая территория благоустроена.