Первая скрипка Эйнштейна продана в Великобритании почти за 1,5 миллиона долларов

Британский аукционный дом Dominic Winter продал первую скрипку физика Альберта Эйнштейна почти за 1,5 миллиона долларов, сообщает издание Daily Mail.

За два дня до торгов объявили, что музыкальный инструмент, на котором играл лауреат Нобелевской премии, будет продан за сотни тысяч долларов.

По данным издания, с молотка ушла скрипка, на которой Эйнштейн играл в подростковом возрасте, а потом и во взрослой жизни.

На скрипке ученый выгравировал имя Лина. Позже он подарил инструмент коллеге-физику, когда планировал бежать от нацистов из Германии в Америку. Таким образом он сохранил свое имущество в целостности.

Ранее сообщалось, что Московский аукционный дом выставит на осенние торги картину Карла Брюллова "Диана, Эндимион и сатир", написанную в конце 1840-х годов. Приблизительная стоимость живописного раритета составляет 1 миллион долларов. Торги состоятся 12 октября.

