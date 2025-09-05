Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за 3,6 миллиона долларов

Фото: propstoreauction.com

Световой меч Дарта Вейдера со съемок саги "Звездных войн" продан на аукционе в Лос-Анджелесе за 3,6 миллиона долларов. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Торги начались с 500 тысяч долларов, при этом стоимость реквизита оценивается в 2,9 миллиона долларов. Вся остальная сумма будет выплачена аукционному дому Propstore, который специализируется на продаже вещей со съемок популярных фильмов. Уточняется, что меч Дарта Вейдера стал самым дорогим проданным реквизитом.

Предмет использовался актером Дэвидом Поулзом и его дублером во время съемок частей "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".

Вместе с этим на аукционе продали меч дублера актера Хэйдена Кристенсена. Он исполнял роль молодого Дарта Вейдера – Энакина Скайуокера.

Ранее стало известно, что создатели фильма "Назад в будущее" потеряли гитару Марти Макфлая, на которой он сыграл песню Чака Берри Johnny B. Goode в оригинальной ленте Роберта Земекиса.