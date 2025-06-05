Создатели фильма "Назад в будущее" потеряли гитару Марти Макфлая

Фото: кадр из фильма "Назад в будущее"; режиссер – Роберт Земекис; производство – Amblin Entertainment, U-Drive Productions, Universal Pictures

Создатели фильма "Назад в будущее", вышедшего в прокат в 1965 году, "потеряли" гитару героя картины Марти Макфлая, пишет Billboard.

В честь 40-летия картины компания Gibson и режиссер Док Кротцер решили снять документальный фильм об исчезновении гитары Gibson ES-345, на которой Макфлай (Майкл Джей Фокс) сыграл песню Чака Берри Johnny B. Goode в оригинальной ленте Роберта Земекиса.

Известно, что в 1985 году для съемок в музыкальном магазине Norm's Rare Guitars в Лос-Анджелесе гитара вишневого цвета была арендована. После этого ее вернули в магазин, где вскоре продали.

Покупателем, предположительно, стал гражданин Японии, поскольку в той стране тогда ценились винтажные гитары.

Авторы фильма рассказали о необычной детали музыкального инструмента. Модель гитары предполагает две инкрустации на двенадцатом ладу. Однако в фильме у нее цельная инкрустация.

Ранее стало известно, что новая часть фильма, основанного на видеоигре Super Mario, получит название Super Mario World. Как писали Video Games Chronicle, пользователи обнаружили упоминание фильма в пресс-релизе, в котором говорилось о стриминговом сервисе Peacock. В анонсе предстоящих проектов был перечислен список фильмов от студий Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation и Illumination.

