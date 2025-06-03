Саммер Х. Хауэлл сыграет главную роль в сериале "Кэрри" по роману Стивена Кинга

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В новом сериале "Кэрри" от создателя "Полуночной мессы" и "Падения дома Ашеров" Майка Флэнагана по роману писателя Стивена Кинга главную роль исполнит Саммер Х. Хауэлл. Об этом сообщает издание Deadline.

Также в экранизации сыграют Мэттью Лиллард, Саманта Слойан, Элисон Торнтон, Талия Дудек, Сиена Агудонг, Эмбер Мидфандер, Джози Тота, Артур Конти и Джоэл Улетт. Флэнаган станет исполнительным продюсером, шоураннером, сценаристом и режиссером некоторых эпизодов.

История романа рассказывает о старшекласснице Кэрри Уайт, которую третирует религиозная мать. Один из учеников школы Томми Росс пригласил девушку на выпускной, однако ее одноклассники хотят над ней жестоко подшутить. При этом розыгрыш становится побоищем.

В 1976 году Брайан Де Пальма снял одноименный триллер с Сисси Спейсек, а в 2013-м на экраны вышел "Телекинез" с Хлоей Грейс Морец.

Ранее американская телекомпания HBO, принадлежащая WarnerMedia, озвучила имена трех детей, которые сыграют главные роли в новом сериале про Гарри Поттера. Актер Доминик Маклафлин был выбран на роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон – на роль Гермионы Грейнджер, а Аластер Стаут – на роль Рона Уизли.

