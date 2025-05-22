Актер Зак Брафф сыграет в продолжении "Клиники"

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Американский актер и режиссер Зак Брафф снова исполнит роль Джей Ди в продолжении сериала "Клиника", передает Deadline.

Как сообщает издание, сделка с актером состоялась спустя несколько месяцев переговоров. Одними из препятствий стали финансовые условия и желание Браффа перенести съемки из Ванкувера в Лос-Анджелес. Ситуация была критичной, и проект могли закрыть, но стороны смогли договориться.

Место съемок не объявлено, так как сериал находится в разработке. Кроме того, к проекту могут присоединиться:



Сара Чок (Эллиот Рид);

Дональд Фэйсон (Кристофер Терк);

Джон К. МакГинли (Перри Кокс);

Джуди Рейес (Карла Эспиноса).

По информации СМИ, сделать перезапуск "Клиники" оказалось сложно с юридической стороны. У сценариста Билла Лоренса заключен эксклюзивный контракт с Warner Bros. TV. После переговоров удалось выделить сериал в отдельный проект, в котором он не примет участие в роли сценариста или шоураннера.

О начале съемок стало известно в 2024 году. Над картиной работает телекомпания 20th Television по заказу американского канала ABC. О возможном продолжении сериала Лоуренс говорил еще в 2022 году. Тогда Фэйсон и Брафф уточнили, что для зрителей могут создать несколько эпизодов или фильм.