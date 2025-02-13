HBO работает над спин-оффом "Игры престолов" об истории Таргариенов

кадр из телесериала "Игра Престолов"; режиссер – Нил Маршалл; Дэвид Бениофф; Алик Сахаров; Алан Тейлор; Тим Ван Паттен; Мишель Макларен; Алекс Грейвз; Д.Б. Уайсс; Дэвид Наттер; Джек Бендер; производство – HBO Entertainment; Television 360; Grok! Television; Generator Entertainment; Startling Television; Bighead Television

Топ-менеджер американского стримингового сервиса HBO Франческа Орси рассказала Deadline, что студия ведет работу над спин-оффом сериала "Игры престолов", который расскажет историю дома Таргариенов.

По словам руководителя драматических проектов, сервис работает сразу над несколькими ответвлениями от основного сюжета сериала. Часть про Таргариенов она назвала перспективной, однако подробности сюжета не уточнила.

Кроме того, Орси отметила, что студия заинтересована предстоящим сериалом "Рыцарь Семи королевств", который будет основан на повестях о Дунке и Эгге, написанных Джорджем Мартином. Первый сезон из трех запланированных выйдет в текущем году.

Третий сезон приквела "Игры престолов" "Дом дракона" должен выйти в 2026 году.

Первый сезон сериала вышел в свет в августе 2022 года. В третьем сезоне стартовым событием будет битва при Глотке. Речь идет об одном из самых масштабных сражений во вселенной книг Мартина. Шоураннер Райан Кондал заявил, что всего планируется четыре сезона.

До этого стало известно, что HBO остановил работу над продолжением сериала "Игра престолов" про Джона Сноу. Кит Харингтон, исполнивший роль Сноу, рассказал, что шоураннеры еще могут вернуться к обсуждению съемок картины.