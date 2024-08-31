Джордж Мартин остался недоволен сериалом "Дом Дракона"

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Писатель Джордж Мартин, на основе произведений которого был снят "Дом Дракона", остался недоволен сериалом и заявил, что готовится рассказать о проблемах экранизации. Об этом он написал в своем личном блоге.

"Я вовсе не жду других постов, в которых мне придется написать обо всем, что пошло не так с "Домом Дракона". Но мне нужно это сделать, и я это сделаю", – отметил Мартин, при этом не уточнив, когда именно это сделает.

Первый сезон сериаала вышел в свет в августе 2022 года. В августе 2024-го стартовала работа над сценарием третьего сезона. Начать его производство планируется в 2025 году. Стартовым событием третьего сезона будет битва при Глотке. Речь идет об одном из самых масштабных сражений во вселенной книг Мартина.

Шоураннер Райан Кондал заявил, что всего панируется четыре сезона. "Дом Дракона" является приквелом "Игры престолов", основанной на событиях из книги Мартина "Пламя и кровь".

До этого стало известно, что HBO остановил работу над продолжением сериала "Игра престолов" про Джона Сноу. Кит Харингтон, исполнивший роль Сноу, рассказал, что шоураннеры еще могут вернуться к обсуждению съемок картины.