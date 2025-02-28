Шэрон Стоун появится в третьем сезоне сериала "Эйфория"

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Шэрон Стоун снимется в третьем сезоне сериала "Эйфория". Об этом она сообщила в беседе с изданием Variety.

"Нет ничего более захватывающего, чем работать с этой командой захватывающих талантов. От гения Сэма Левинсона до грубой изысканности этого глубоко трогательного актерского состава и сплоченной команды", – отметила она.

При этом о характере своего будущего персонажа актриса пока мало знает.

Осенью прошлого года сообщалось, что младшая сестра героини Зендеи Джия Беннетт в исполнении актрисы Сторм Рид не вернется в третий сезон сериала. Артистка не назвала причину ухода, но поблагодарила актерский состав, съемочную группу и канал HBO за участие в таком "особенном проекте".

Между тем топ-менеджер американского стримингового сервиса HBO Франческа Орси рассказала, что студия ведет работу над спин-оффом сериала "Игры престолов", который расскажет историю дома Таргариенов. По словам руководителя драматических проектов, сервис работает сразу над несколькими ответвлениями от основного сюжета сериала. Часть про Таргариенов она назвала перспективной, однако подробности сюжета не уточнила.

