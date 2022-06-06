Герои сериала "Клиника" могут воссоединиться на экране

Фото: кадр из сериала "Клиника"; режиссеры – Майкл Спиллер, Билл Лоуренс, Адам Бернштейн; производство – ABC Studios
Герои сериала "Клиника", которых сыграли Дональд Фэйсон и Зак Брафф, могут воссоединиться на экране вновь. Об этом сообщает радио КП.
На телефестивале ATX один из зрителей задал вопрос актерам из "Клиники" о том, что, по их мнению, будут делать дальше их герои. В ответ сценарист сериала Билл Лоуренс отметил, что это звучит как вопрос о продолжении проекта.
"Мы сделаем это, вы, ребята, знаете", – заявил Лоуренс.
В свою очередь, Фэйсон и Брафф уточнили, что для зрителей могут создать несколько эпизодов или полнометражный фильм.
Ранее сообщалось, что британский актер Джуд Лоу исполнит роль в картине Star Wars: Skeleton Crew, действие которой развернется в мире "Звездных войн". Отмечается, что лента будет снята о том, как дети пытаются найти дорогу домой. Однако роль Лоу на данный момент не названа.
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