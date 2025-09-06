Telegraph: первая скрипка Эйнштейна выставлена на торги в Великобритании

Фото: AP Photo/ASSOCIATED PRESS

Первая скрипка физика-теоретика Альберта Эйнштейна выставлена на торги в Великобритании за более чем 405 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegraph.

На данной скрипке ученый играл в подростковом возрасте, а затем и во взрослой жизни, когда занимался разработкой теории относительности. Спустя время Эйнштейн подарил инструмент своему коллеге-физику. Он сделал это, когда планировал бежать из Германии в Америку, чтобы избежать преследований со стороны нацистов, и не хотел потерять свое имущество.

Также на торгах будут представлены книга "Декарт и Спиноза", подписанная Эйнштейном дважды, и велосипедное седло ученого. Последнее может быть продано примерно за 67,5 тысячи долларов.

В прошлом году на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 3,92 миллиона долларов продали историческое письмо Эйнштейна, которое он направил 32-му президенту США Франклину Рузвельту в 1939 году. В письме физик предупреждает о потенциальной ядерной угрозе со стороны нацистской Германии.

В письме Эйнштейн описывает опасности, которые связывает с созданием "чрезвычайно мощных бомб". Он подкрепляет подозрения ядерными исследованиями.