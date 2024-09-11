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11 сентября, 09:27

Наука

Письмо Эйнштейна о ядерной угрозе продано на аукционе почти за 4 млн долларов

Фото: christies.com

На аукционе Christie's в Нью-Йорке за 3,92 миллиона долларов продано историческое письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, которое он направил 32-му президенту США Франклину Рузвельту в 1939 году. В письме ученый предупреждает о потенциальной ядерной угрозе со стороны нацистской Германии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на аукционный дом.

Эйнштейн написал письмо в двух вариантах, это стало сенсацией на торгах. Проданный экземпляр отличается от архивного варианта из музея и библиотеки Рузвельта в Гайд-Парке – оно немного короче. Ранее вариант принадлежал соучредителю Microsoft Полу Аллену.

В письме Эйнштейн описывает опасности, которые связывает с созданием "чрезвычайно мощных бомб". Он подкрепляет подозрения ядерными исследованиями. Предупреждение ученого сыграло ключевую роль в создании комитета, который впоследствии стал "Манхэттенским проектом".

10 сентября стало известно, что аукцион "Литфонд" предлагает в качестве лота книгу Даниила Хармса "О том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил" с авторской подписью на титульном листе. Начальная ставка составила 1,4 миллиона рублей.

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