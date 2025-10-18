Форма поиска по сайту

18 октября, 23:15

Культура

Экспозиция "Смешарики" открылась в доме культуры "Кристалл"

Экспозиция "Смешарики" открылась в доме культуры "Кристалл"

В доме культуры "Кристалл" на выставке "Super Toys. Искусство внутри" открылась экспозиция "Смешарики". Ее основой стали ранние серии мультсериала – "Лили", "Железная няня" и "Ежидзе". Представленные фигуры не только показывают эволюцию художественного языка проекта, но и являются первыми экспериментами с материалом и формой от бренда 88toys.

Параллельно с выставкой состоялся музыкально-познавательный фестиваль "Смешарики: Танцор Диско + Диско-клуб". Мероприятие объединило поклонников всех возрастов – от малышей до взрослых. Впервые за 22 года истории проекта все эти активности объединятся в одном событии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

