Экспозиция "Смешарики" открылась в доме культуры "Кристалл"

В доме культуры "Кристалл" на выставке "Super Toys. Искусство внутри" открылась экспозиция "Смешарики". Ее основой стали ранние серии мультсериала – "Лили", "Железная няня" и "Ежидзе". Представленные фигуры не только показывают эволюцию художественного языка проекта, но и являются первыми экспериментами с материалом и формой от бренда 88toys.

Параллельно с выставкой состоялся музыкально-познавательный фестиваль "Смешарики: Танцор Диско + Диско-клуб". Мероприятие объединило поклонников всех возрастов – от малышей до взрослых. Впервые за 22 года истории проекта все эти активности объединятся в одном событии.

