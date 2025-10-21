"Моя Москва": Эдуард Радзюкевич. Часть 1

Актер Эдуард Радзюкевич мечтал служить в пограничных войсках, как его отец и брат, но был признан негодным к военной службе. Он работал на заводе, учился в институте радиотехники, а потом резко поменял свою жизнь и поступил в театральное училище.

Во время прогулки по Арбату актер вспомнит, как монетка решила его судьбу, расскажет, за что весь его курс исключили из "Щуки", и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".