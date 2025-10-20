Форма поиска по сайту

20 октября, 07:00

Культура

"Моя Москва": Кирилл Гребенщиков. Часть 2

Актер Кирилл Гребенщиков вырос на Живописной улице в Москве, где тогда действовали суровые "дворовые" законы. В его аттестате было много троек, а в школьном актерском опыте – только роль говорящего зеркала. Знания и успех его не волновали, в отличие от футбола и велосипедных поездок с друзьями.

Во время прогулки по местам детства в районе Хорошёво-Мнёвники артист вспомнит о знаменитых соседях, продемонстрирует знание немецкого языка, покажет место, где продавались самые вкусные бублики, и расскажет истории о своей Москве.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Программа: Моя Москва
культурагородвидео

