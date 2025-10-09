Машков: Москва уделяет особое внимание развитию театрального искусства

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичные власти уделяют особое внимание развитию театрального искусства, заявил художественный руководитель и педагог Театральной школы Олега Табакова Владимир Машков.

"У нас единственная в России интегрированная программа и особые условия обучения. Все студенты учатся и живут на полном государственном обеспечении в школе-пансионе в историческом центре столицы", – цитирует его Агентство "Москва".

Кроме того, недавно открылась историческая сцена Московского театра Олега Табакова, на которую выходят студенты и выпускники учебного заведения. Машков указал, что все это стало возможным благодаря поддержке правительства столицы.

Ранее новым худруком Театра на Малой Ордынке назначили режиссера Эдуарда Боякова. Занимавший до него соответствующую должность Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театра Сатиры.

Сам Герасимов позже заявил, что чувствует гордость за коллектив и передает театр в надежные руки.

